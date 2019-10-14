Son Dakika Haberleri: - YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı
Son Dakika Genel - YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı

- YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı

46 dakika önce

- YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktıANKARA - Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

- YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı

ANKARA - Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Fırat'ın doğusunda yürütülen "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

- YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı

Fırat, YPG, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:36 Kaynak: İHA
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