Son Dakika Haberleri: YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı
Son Dakika Güncel YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı

YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı

2 saat önce

YPG/PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı.

YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı, System.String[]

YPG/ PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

SMO askerleri, YPG/PKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Suriye,


Resulayn, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
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Terör örgütü YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı
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