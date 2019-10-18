Son Dakika Haberleri: Ypg'nin resulayn'daki mobese merkezi basıldı
Son Dakika Güncel Ypg'nin resulayn'daki mobese merkezi basıldı

Ypg'nin resulayn'daki mobese merkezi basıldı

1 saat önce

YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldıYPG/PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı.

YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı

YPG/ PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

SMO askerleri, YPG/PKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

Ypg'nin resulayn'daki mobese merkezi basıldı

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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Terör örgütü YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı
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