Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk Afrin'de Yolcu Otobüsüne Saldırdı: 2 Sivil Öldü

Ypg/pkk Afrin'de Yolcu Otobüsüne Saldırdı: 2 Sivil Öldü

1 saat önce

-Olay yerinden detay YPG/PKK Afrin'de yolcu otobüsüne saldırdı: 2 sivil öldüZeytindalı Harekatı'yla YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçesinde bombalı terör eylemleri düzenlendi-YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırılarda otobüse yerleştirilen bomba 2 sivilin canını aldı, 8'ini yaraladı.

-Olay yerinden detay YPG/PKK Afrin'de yolcu otobüsüne saldırdı: 2 sivil öldü

Zeytindalı Harekatı'yla YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçesinde bombalı terör eylemleri düzenlendi

-YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırılarda otobüse yerleştirilen bomba 2 sivilin canını aldı, 8'ini yaraladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Afrin, PKK, Güncel
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