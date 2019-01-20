Ypg/pkk Afrin'de Yolcu Otobüsüne Saldırdı: 2 Sivil Öldü
1 saat önce
-Olay yerinden detay YPG/PKK Afrin'de yolcu otobüsüne saldırdı: 2 sivil öldüZeytindalı Harekatı'yla YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçesinde bombalı terör eylemleri düzenlendi-YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırılarda otobüse yerleştirilen bomba 2 sivilin canını aldı, 8'ini yaraladı.
-Olay yerinden detay YPG/PKK Afrin'de yolcu otobüsüne saldırdı: 2 sivil öldü
Zeytindalı Harekatı'yla YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçesinde bombalı terör eylemleri düzenlendi
-YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırılarda otobüse yerleştirilen bomba 2 sivilin canını aldı, 8'ini yaraladı
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:21 Kaynak: AA
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