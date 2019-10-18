YPG/PKK anne oğulu bombalı saldırıya zorlamış

Terör örgütü YPG/ PKK'nın hain planları ve Suriyeli sivilleri nasıl kandırdığı, bombalı saldırı için geldikleri Azez'de yakalanan anne ile oğlunun ifadeleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'te kandırıp bombalı saldırı yapmak üzere Azez'e gönderdiği anne M.Ş. ve 12 yaşındaki oğlu A.H, Azez Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimi görevlileri ve Türk danışmanların çalışmaları sayesinde geçen hafta yakalandı.

Anne M.Ş. verdiği bilgilerde en küçüğü 10 yaşında 7 çocuğu olduğunu, ikisinin zorla terör örgütü YPG/PKK'ya katıldığını belirtti.

- "Örgüte katılanlar ölüyor"

Yaklaşık üç yıl önce eşinin kanser hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini, sonrasında da ailesinin dağıldığını anlatan M.Ş, şunları kaydetti:

"İşsizlik bize çok zor geldi. Biz de ya tünel kazacaktık ya da gidip örgüte katılacaktık. Bizim durumumuz çok kötüydü. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kaddafi diye birisi var, o benim durumumun çok kötü olduğunu biliyordu. Bana 'Sana bir motosiklet ve 600 dolar harçlık vereceğim, motosikleti Azez'e kadar götürüp kalabalık bir yere bırak.' dedi. Bu işi istemiyorduk, kaçmaya çalıştık ama bırakmadılar. İnsanlar bizim düştüğümüz durama düşmesin, evimiz başımıza yıkıldı. Artık insanlar ayılsın. Örgüte katılanlar ölüyorlar.

Pişmanlık bir işe yaramaz ama insan düştükten sonra kendine geliyor."

- "Motosiklet patlamadan yakalanınca çok mutlu oldum"

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç'in çok farklı olduğunu anlatan M.Ş, ilçeye geldiğinde kendisini başka bir dünyada hissettiğini ifade etti.

M.Ş, harekat bölgesinin çok güvenli olduğunu gördüğünü anlatarak, "Motor patlamadan yakalanınca gerçekten çok mutlu oldum. Ben kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum." dedi.

"Ya kabul edersin ya da kardeşlerini öldürürüz"

M.Ş'nin oğlu A.H. ise YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini, biri örgüt tarafından cezaevinde tutulan iki kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı.

Kardeşleri için bu eylemi gerçekleştirmek zorunda hissettiğini ifade eden A.H, "İlk söylediklerinde kabul etmedim. 'Ya kardeşlerinizi öldürürüz ya da Azez'e gidersiniz. Bu motosikleti Azez'in herhangi bir kavşağına bırak ve bir şahıs gelip alacak.' dediler. Biz tekrar döndüğümüzde kardeşimi tuttukları cezaevinden çıkartacaklarını ve 600 dolar para vereceklerini söylediler. 'Ya çocukların ölür ya da motosikleti götürürsünüz' diye anneme baskı yaptılar." şeklinde konuştu.

A.H. okula gittiği günleri çok özlediğini belirterek, "Bu işe nasıl girdiğimi bilmiyorum. Okula gidip gelmek istiyorum. Bize baskı yaptıkları için bu işi yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Geride kalan arkadaşlarına de tavsiyelerde bulunan A.H, "Örgütün yanında yer alan, tünel kazan arkadaşlarımdan buraya gelmelerini istiyorum çünkü burada Suriye Milli Ordusu var, güvenlik ve okul var." diye konuştu.