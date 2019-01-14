Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk Azez'de Mayınlı Tuzak Kurdu

Ypg/pkk Azez'de Mayınlı Tuzak Kurdu

19 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Azez ilçesinde mayınlı tuzak kurması sonucu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ypg/pkk Azez'de Mayınlı Tuzak Kurdu, System.String[]
Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin Azez ilçesinde mayınlı tuzak kurması sonucu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Halep'in Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Kefer Kaşır beldesinde konuşlu terör örgütü unsurları, Azez'e sızma girişiminde bulunarak, muhaliflerin kullandığı askeri yol güzergahına mayın döşedi.

ÖSO'nun cephe hattında yaptığı devriye sırasında mayının infilak etmesi sonucu, araçtakilerden 2'si ağır yaralandı, biri hayatını kaybetti.


Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, sık sık muhaliflerin cephe hatlarına saldırıyor ve sivil yerleşim yerlerinde canlı bomba saldırıları düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: AA

PKK, Azez, Güncel
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