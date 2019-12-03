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YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, 9 sivilin yaralandığı belirtildi.
(YK-ÖK-D)
(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/ İHA)
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