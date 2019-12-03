YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 5 yaralı
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Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesindeki sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. - AZEZ
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