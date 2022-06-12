YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1) - Son Dakika
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YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1)

12.06.2022 11:09

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden sonra yaşadıkları Münbiç'i terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Münbiç'in teröristlerden temizlenmesini ve ülkelerine güven içinde dönmeyi istiyor.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinden sonra yaşadıkları Münbiç'i terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Münbiç'in teröristlerden temizlenmesini ve ülkelerine güven içinde dönmeyi istiyor.

Halep'in Münbiç ilçesinde ticaretle uğraşan 11 çocuk babası Hüseyin Alkoud (44) ve ailesinin yaşadıkları bölge, önce DEAŞ'lı ardından da YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edildi.

YPG/PKK'lı teröristlerce 3 akrabası öldürülen ve iki erkek kardeşi de cezaevine konulan Alkoud, can güvenliklerinin tehlikede olması nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce Türkiye'ye geldi.

Hatay'a sığınan Alkoud ve ailesi, YPG/PKK'nın elinde olan kardeşlerine kavuşmanın ve Münbiç'e güven içinde dönmenin hayalini kuruyor.

Hüseyin Alkoud, AA muhabirine, YPG/PKK'lıların bölgede uyguladığı terörü anlattı.

YPG/PKK'nın orada bulunmasının yoksulluk, yoksunluk, yağma ve keyfi uygulamalara yol açtığını belirten Alkoud, Suriyelilerin çoğunun yaşadıkları toprakları baskı altında terk etmek zorunda bırakıldığını vurgulayarak, yaşadıkları acıları kitaplaştırdığını dile getirdi.

YPG/PKK'nın baskılarının aileleri parçaladığını, evsiz bıraktığını ve büyük acılar yaşattığını anlatan Alkoud, şöyle konuştu:

"Dediklerini yapmayan insanlara baskı yaptılar, mallarını gasbettiler, evlerini ve ürünlerini yaktılar. Zorla silah altına alınanlar da oluyordu. Yakın akrabalarımdan 3 kişi ve tanıdığım çok sayıda insan, YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin yüzünden hayatını kaybetti. İki erkek kardeşim şu an Münbiç'te ve 8 yıldır haber alamıyoruz. İnşallah Münbiç'in terörden temizlenmesiyle topraklarımıza dönmek istiyoruz."

"Münbiç'in terörden temizlenmesi çok önemli"

Hatay'a sığınan Münbiçlilerden 24 yaşındaki Ahmet Hüseyin de yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade etti.

YPG/PKK'nın zorla silah altına alma uygulamaları nedeniyle gençlerin bölgeden kaçtığını belirten Hüseyin, şunları kaydetti:

"Bir hafta silah eğitimi verdikleri gençleri cepheye gönderiyorlar. Ben iki gün önce YPG/PKK'nın sosyal medyada hesaplarında iki kişinin öldüğünü gördüm, yaşları biri 15, diğeri 14'tü. Münbiç'in terörden temizlenmesi çok önemli."

Gençlerin zorla silah altına alınmasına karşı sokağa çıkan halka teröristlerin saldırması sonucu akrabalarını kaybettiğini anlatan Hüseyin, "Ben ve ailem teröristler yüzünden Münbiç'ten ayrıldık, elbette orası huzur bulduğunda oraya dönmeyi çok istiyoruz. Burada eğitimimi aldım inşallah yakın zamanda ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1)
YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1)
YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1)
YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1)

YORUMLAR
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'Yeşil Vatan Tırı', Hatay'da 'Yeşil Vatan Tırı', Hatay'da
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: YPG/PKK baskısından kaçıp Hatay'a sığınan Münbiçliler vatanlarına dönmek istiyor (1) - Son Dakika
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