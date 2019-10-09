YPG/PKK Celabrus'ta bir evi bombaladı
6 dakika önce
Suriye'nin Celabrus kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bir ev bombalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Suriye'nin Celabrus kentinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından bir ev bombalandı.
Suriye'nin Celabrus kentinde terör örgütü YPG/ PKK ile Suriye Milli Ordusu arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasından YPG/ PKK tarafından bir eve bomba atıldı. Bomba düşen ev görüntülenirken, ev sahibi, " Cerablus'a yapılan saldırıda birçok bölge vuruldu. Evimiz de vuruldu ama Allah'a şükür kimse yaralanmadı" dedi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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