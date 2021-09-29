Terör örgütü YPG/ PKK, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndan 115 Iraklı aileyi, Irak hükümeti yetkililerine teslim etti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristlerin tuttuğu Hol Kampı'ndan Irak'ın Neynava ilinde yer alan Ceda Kampı'na taşımak için hepsi çocuk ve kadın toplam 115 ailenin çıkışına izin verdi.

487 kişinin oluşturduğu 115 ailenin Irak yetkilileri tarafından teslim alındığı, ailelerin 11 otobüsle taşındığı belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK, 15 Eylül'de de çoğu kadın ve çocuk toplam 324 Suriye uyrukluyu Hol Kampı'ndan serbest bırakmıştı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken bunların çoğunluğu kadın ve çocuk.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.