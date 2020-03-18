YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika

YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı

7 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.

YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.


Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle birçok sivilin yaralandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. - AFRİN

Afrin, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:11 Kaynak: İHA

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