YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika

YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı
7 saat önce
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.
Terör örgütü YPG/ PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle birçok sivilin yaralandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. - AFRİN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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