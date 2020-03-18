YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle birçok sivilin yaralandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. - AFRİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti