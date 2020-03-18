- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika

- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı

6 saat önce

- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.

- YPG/ PKK'dan Afrin'e füze saldırısı

AFRİN - Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle birçok sivilin yaralandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı

Afrin, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]