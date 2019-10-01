Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında bir kişi yaralandı.

YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında bir kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısı ile Afrin kent merkezini hedef aldı.

Teröristlerin saldırısında bir kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Suriye, Afrin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix dizisindeki bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]