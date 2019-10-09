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YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı

46 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında iki sivil yaralandı.

YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında iki sivil yaralandı.

YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgal ettiği Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısıyla Afrin ilçe merkezini hedef aldı.

Saldırıda iki sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Suriye, Afrin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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