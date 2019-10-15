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Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan Akçakale'deki sivillere havan saldırısı

YPG/PKK'dan Akçakale'deki sivillere havan saldırısı

36 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgeden Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

YPG/PKK'dan Akçakale'deki sivillere havan saldırısı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgeden Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden, Akçakale ilçesinde sivillerin bulunduğu bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Havan mermisinin boş araziye düştüğü saldırıda bir kişi yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Akçakale, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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