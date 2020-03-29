- YPG/PKK'dan Azez'e saldırı - Son Dakika

- YPG/PKK'dan Azez'e saldırı
6 saat önce
- YPG/PKK'dan Azez'e saldırı Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi.
- YPG/ PKK'dan Azez'e saldırı
HALEP - Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi.
Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, YPG/PKK'ın attığı füzelerin Azez'in batısındaki yerleşim mahallerine düştüğünü ifade etti. Saldırıda can kaybı veya yaralının olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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