Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı.

YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı.


Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'in farklı bölgelerinde en az 10 topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 13 kişi ağır yaralandı. Evler, pazarlar gibi işlek yerleri hedef alınan saldırılarda büyük maddi zarar meydana geldi. Saldırıların YPG/PKK terör örgütlerine ait Minniğ askeri hava üssünden Azez'e yapıldığını belirtildi.


Savunma ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - AZEZ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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