Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 3 sivil yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 3 sivil yaralandı - Son Dakika

YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 3 sivil yaralandı

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.

YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 3 sivil yaralandı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.


Halep'in kuzeyinde Marnaz'da bulunan terör örgütü YPG/PKK Azez'e topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle maddi zararın meydana geldiği öğrenildi. - AZEZ

Azez, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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