YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
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Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/ PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.
Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn'ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde RPG roketatar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi. - TEL ABYAD
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