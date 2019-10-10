Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
Son Dakika 3. Sayfa YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı

YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.

YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı, System.String[]

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/ PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.


Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn'ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde RPG roketatar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Suudi Arabistan, Barış Pınarı Harekatı'ndan memnun değil Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 00:01:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]