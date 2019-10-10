Son Dakika Haberleri: - YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
Son Dakika Güncel - YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı

- YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı

35 dakika önce

- YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.

- YPG/ PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı.

Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn'ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde RPG roketatar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi.

- YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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