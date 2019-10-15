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YPG/PKK'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere saldırı

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

YPG/PKK'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere saldırı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Sacu Nehri civarındaki köylerden, askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin Mirze, Tel Ali ve Şuayip köylerini ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Terör saldırılarında, 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.


Azez ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 4 topçu saldırısında ise 2 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine, dün gece düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralanmıştı.

Fırat, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var
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