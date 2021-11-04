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Terör örgütü YPG/ PKK 'nın Suriye 'nin kuzeydoğusundaki Rasulayn ilçesini işgal etmesiyle Türkiye 'ye sığınan Hristiyan Naum ve Ziyad Melki kardeşler, Barış Pınarı Harekatı 'yla özgürleşen ilçede 2 yıldır diğer etnik ve dini gruplarla güven ortamında kardeşçe yaşadıklarını belirtti.

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti