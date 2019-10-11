YPG/PKK'dan Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı (2)

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK ) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/ PKK 'nın Suriye 'de işgali altındaki bölgeden, Mardin 'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

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