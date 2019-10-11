Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı (2)
Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı (2)

YPG/PKK'dan Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı (2)

48 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

YPG/PKK'dan Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı (2)

Nusaybin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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