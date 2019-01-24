Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk'dan Rakka'nın Mansura Beldesinde "Sokağa Çıkma Yasağı"

Ypg/pkk'dan Rakka'nın Mansura Beldesinde "Sokağa Çıkma Yasağı"

1 saat önce

RAKKA/ Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'nın mansura beldesinde bir sivili öldürmesinin ardından örgüte karşı başlatılan gösterilerin önüne geçmek için bölgede 3 günlük sözde sokağa çıkma yasağı başlattı.

Ypg/pkk'dan Rakka'nın Mansura Beldesinde
RAKKA/ Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'nın mansura beldesinde bir sivili öldürmesinin ardından örgüte karşı başlatılan gösterilerin önüne geçmek için bölgede 3 günlük sözde sokağa çıkma yasağı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt Rakka iline bağlı Mansura beldesine terörist takviyesi yaptı.

Örgüt, 72 saat boyunca sokağa çıkmayı yasakladı ve ihlal edenleri cezalandırmakla tehdit etti.

YPG/PKK, dün Mansura'da Ebu Hamis aşiretinden bir sivili öldürmüştü.

Olayın ardından sivili öldüren teröristler beldeden kaçmış, aşiret üyeleri de örgütün beldede yuvalandığı bazı noktaları ateşe vermiş ve gösteriler düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:55 Kaynak: AA

PKK, Rakka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sihirli Annem'in Oyuncusu Buğra Özmüldür'den Dikkat Çeken Açıklama: Defne Joy Foster Ölmeden Önce Sütten Kesildi Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler

Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:35:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk'dan Rakka'nın Mansura Beldesinde "Sokağa Çıkma Yasağı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]