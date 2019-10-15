Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar
Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar

YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar

31 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Kızıltepe, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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