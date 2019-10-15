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YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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