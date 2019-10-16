YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.