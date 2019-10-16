Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı
Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

57 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Cizre, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:56:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]