Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı (2)
Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı (2)

YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı (2)

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı (2)

Cizre, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:35 Kaynak: AA
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