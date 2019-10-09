Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı
Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada, 1 muhalif savaşçı öldü.

YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ PKK'nın Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada, 1 muhalif savaşçı öldü.

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, dün akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır, Kefer Kelbin, Maranaz, Mare ve batısındaki Malikiye bölgelerindeki cephe hatlarından SMO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. SMO'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmalarda 1 SMO unsuru hayatını kaybederken, teröristlerin sızma girişimi engellendi.

Terör örgütünün sızma girişimine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütünün Tel Rıfat çevresindeki mevzilerine obüs atışları yaptı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarında sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden SMO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

Özgür Suriye Ordusu unsurları, geçen hafta Suriye Milli Ordusu adı altında birleştiklerini duyurmuşlardı.

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Son Dakika: Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]