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Son Dakika Güncel - YPG/PKK'dan Tel Abyad'a Topçu Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a Topçu Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralıTEL ABYAD - Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad'da bulunan Kafife köyünde düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

- YPG/ PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

TEL ABYAD - Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad'da bulunan Kafife köyünde düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Tel Abyad batısında bulunan Kafife köyüne sabah saatlerinde terör örgütü YPG/PKK 6 topçu saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı topçu saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştiği evde büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Kafife'de yaşayan ve olayın şokunda olan bir sivil, "Burada topçu saldırısı gerçekleşti, 5 kişi vardı. Bu minderde genç bir erkek uyuyordu ve hayatını kaybetti. Diğerleri ise yaralandı. Sivillerin suçu ne, biz normal sivilleriz neden bize böyle yapıyorlar" dedi.

- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a Topçu Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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