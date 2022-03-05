YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi

05.03.2022 12:07
YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye destekli Tel Abyad Yerel Meclisine ait restoran ve taziye evi törenle açıldı.

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye destekli Tel Abyad Yerel Meclisine ait restoran ve taziye evi törenle açıldı.

Tel Abyad'da yerel meclis, başlattığı projelerle ilçenin çehresini değiştiriyor.

Hasbihal adlı restoran ile taziye evinin açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Erin, her iki projenin kurdelesini keserek bölge halkına hayırlara vesile olmasını diledi.

Erin ve beraberindeki heyet kurdele kestikten sonra Tel Abyad halkının sorunlarını dinledi.

Pastane, kafe, lokanta ve çocuk eğlence mekanından oluşan restoran ile taziye evinde yaklaşık 30 gence istihdam fırsatı sağlandı.

Tel Abyadlı Abdullah Alaya, AA muhabirine, Tel Abyad için yapılan bu projeler ve verilen hizmetlerin kendisini gururlandırdığını söyledi.

İlçe sakinlerinden Ali Humran da kısa zaman içerisinde art arda başlatılan projeler sayesinde ilçenin artık daha güzel olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı TEL ABYAD - Körfezli hayır dernekleri, ilk ebe ve hemşire okulunu açtı

Barış Pınarı Harekatı, Hisarcık, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement