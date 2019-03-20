Ypg/pkk-Deaş Çatışmasının Ardından Deyrizor'dan Dehşet Veren Tablo

ABD ve destek verdiği terör örgütü YPG/PKK'nın, Deyrizor'da az sayıda DEAŞ'lının elindeki son alanı ele geçirmek için düzenlediği saldırıların ardından DEAŞ mensupları ile yüzlerce sivilin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin ise cesetler arasında kaldığı öğrenildi.

ABD ve destek verdiği terör örgütü YPG/PKK'nın, Deyrizor'da az sayıda DEAŞ'lının elindeki son alanı ele geçirmek için düzenlediği saldırıların ardından DEAŞ mensupları ile yüzlerce sivilin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin ise cesetler arasında kaldığı öğrenildi.



Az sayıdaki DEAŞ mensubunun ellerinde tuttuğu Kamplar Bölgesi ismi verilen arazideki görüntüler, yerel kaynaklarca sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.



Görüntülerde, dün ABD ve YPG/PKK'nın yoğun saldırıları neticesinde ele geçirilen arazide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin, cesetler arasında çaresizce bekledikleri göze çarptı.



Dehşet veren görüntülerden, cesetlerin yüzlercesinin DEAŞ mensuplarına, bir o kadarının da sivillere ait olduğu anlaşıldı.



Yerel kaynaklar, cesetlerin defnedilememesi sebebiyle onlarca sivilin cansız bedenler arasında beklediğini bildirdi.



Kaynaklar, DEAŞ'lılara ait cesetlerin parçalanmamış olmasına işaret ederek, YPG/PKK'nın büyük çaplı bir infaz gerçekleştirmiş olabileceğine dikkati çekti.



Sivillere ait cesetlerin ise bombardıman nedeniyle parçalanmış olduğu görüldü.



ABD'nin silah olarak kullanımı yasak beyaz fosforla da bombardıman düzenlemesi nedeniyle hem DEAŞ'lılara hem de sivillere ait birçok cesedin yanmış, kömürleşmiş halde olduğu öğrenildi.



Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) bugün yayımladığı raporunda, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Rakka ve Deyrizor'a yönelik saldırılarda, 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.



DEAŞ'ın Deyrizor'dan çıkarılma süreci



YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.



Ancak iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında Kamplar Bölgesi'nde düşük yoğunluklu çatışmalar sürmüş, son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya, ABD öncülüğündeki koalisyon da hava desteği sağlamıştı.



SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mustafa Bali, dün Twitter hesabından, Deyrizor'un Bagoz ilçesinde DEAŞ'lıların çatıştığı son alan olan Kamplar Bölgesi'ni de ele geçirdiklerini öne sürmüştü.



Öte yandan DEAŞ mensubu küçük bir grubun Fırat Nehri'nin kenarına yerleşerek direnmeye çalıştığı iddia edildi.



Hakimiyet durumu



Deyrizor'daki varlığının sona erdirilmesiyle DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi. Örgüt yalnızca Beşşar Esed rejimi kontrolündeki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.



Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.



Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.





ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarında personeli bulunuyor.

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