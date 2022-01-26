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YPG/PKK, DEAŞ'ın Haseke'de ele geçirdiği hapishaneyi tekrar aldı - Son Dakika

YPG/PKK, DEAŞ'ın Haseke'de ele geçirdiği hapishaneyi tekrar aldı

26.01.2022 20:49
YPG/PKK, DEAŞ'ın Haseke'de ele geçirdiği hapishaneyi tekrar aldı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'deki Sanayi Hapishanesi'nden 20 Ocak'ta firar eden terör örgütü DEAŞ unsurlarının ele geçirdiği hapishaneyi ABD desteğiyle 7 gün sonra tekrar aldı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Haseke'deki Sanayi Hapishanesi'nden 20 Ocak'ta firar eden terör örgütü DEAŞ unsurlarının ele geçirdiği hapishaneyi ABD desteğiyle 7 gün sonra tekrar aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler, DEAŞ'lılarla bir hafta süren çatışmaları sonucunda Sanayi Hapishanesi'ni yeniden ele geçirdi.

YPG/PKK'lı teröristler, ABD güçlerine ait zırhlı araçların desteğiyle hapishanenin DEAŞ'lıların elinde kalan son iç bölümlerine girdi.

Teslim olan DEAŞ'lılar, ABD güçlerine ait araçlarla Haseke'nin Kamışlı ilçesine, Malikiyye ve Şeddadi'deki hapishanelerine nakledildi.

Kaynaklar, 20 Ocak'ta hapishaneden kaçabilen çok sayıda DEAŞ'lının halen bulunamadığını belirtti.

Çatışmaların bilançosu

Kaynaklar, çatışmalarda en az 30 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü kaydetmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yayın organı Amak ise çatışmalarda en az 212 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü ileri sürmüştü.

Terör örgütü YPG/PKK ise çatışmalarda ölen teröristler hakkında sayı paylaşmazken, firar eden DEAŞ'lılardan 300'nün teslim olduğunu iddia etmişti.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK, DEAŞ'ın Haseke'de ele geçirdiği hapishaneyi tekrar aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YPG/PKK, DEAŞ'ın Haseke'de ele geçirdiği hapishaneyi tekrar aldı - Son Dakika
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