Son Dakika Haberleri: YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı
Son Dakika Ekonomi YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı

YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı

23 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı.

YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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