YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı - Son Dakika
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YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı

08.06.2022 00:21

NATO'ya girmek isteyen ancak Türkiye'nin engeliyle karşılaşan İsveç'te, YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh hükümete resmen şantaj yaptı. Meclise gelen gensoru hakkında son anda hükümetten yana tavır koyan Kakabaveh, kendisiyle PKK/YPG hakkında görüşme yapılmaması halinde verdiği desteği çekeceğini ifade etti.

İsveç'te meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti. Terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh ise 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE ŞANTAJ YAPTI

Johansson hakkında bugün Meclis'te ele alınan gensoru önergesinde son anda hükümetten yana tavır koyan Kakabaveh, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanabileceği şantajında bulundu.

YPG/PKK İÇİN GÖRÜŞME YAPILMASINI İSTİYOR

Sosyal Demokrat Partisi'nin kendisiyle birkaç günde YPG/PKK için görüşme yapmasını isteyen Kakabaveh, aksi taktirde hükümetten desteğini çekeceğini, bütçe görüşmelerinde aleyhte oy kullanacağını söyledi.

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UZMANLARDAN "NATO ÜYELİĞİ SUYA DÜŞTÜ" YORUMU

İsveç basını da Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti. Akademisyenler ve gazeteciler de gensoru oylamasında Kakabaveh'in desteğini alan hükümeti eleştirdi.

Akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı Halil Karaveli, SVD'ye hükümetin Kakabaveh ile yaptığı karmaşık anlaşmanın iyice ortaya çıktığını ve NATO üyeliğinin suya düştüğünü belirtti. Karaveli, İsveç hükümetinin Türkiye'nin taleplerini karşılamakta isteksiz olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DAHA DA ZORLU HALE GELDİ"

Gazeteci yazar Anna Dahlberg de hükümeti Kakabaveh'den yardım almakla suçlarken, Twitter'dan, "Şimdi ABD'nin Türkiye ile müzakerelerde, İsveç'in imdadına yetişmesi için dua etmeliyiz. Aksi takdirde Finlandiya, muhtemelen NATO'ya kendi başına girmeye çalışacaktır." paylaşımında bulundu. İsveç devlet televizyonu yorumcusu (SVT) Mats Knutson'da hükümetin Türkiye ile geçen NATO müzakerelerinin zorlu olduğuna işaret ederek, Kakabaveh'den alınan destekten sonra daha zorlu bir hale geldiğini savundu.

İSVEÇLİLERDEN "ERDOĞAN HAKLIYMIŞ" PAYLAŞIMLARI

İsveçliler ise hükümetin, Kakabaveh'den destek almasını yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi. Anita Steen isimli bir İsveçli sosyal medya hesabından, "Erdoğan demişti, Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek." şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma yorum yazan Daniel Jonsson, "Erdoğan'ı anlıyorum." cevabını verdi.

Astra Nordström ise "Ne için en gerilla asker Meclisimizde oturuyor. Magdalena Andersson pısırık, Morgan Johansson'dan daha kötü" paylaşımı yaparken, Kerstin Westenberg da "Erdoğan çok haklı" cevabını verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı - Son Dakika

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