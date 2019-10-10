Son Dakika Haberleri: YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB
Son Dakika Güncel YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği bomba yüklü saldırıda 8 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği bomba yüklü saldırıda 8 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde terör saldırısı düzenledi.

Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, MSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB

Suriye, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı
Son dakika: YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor - BAB
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]