YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı - Son Dakika
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YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı

07.06.2022 14:04
YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı

TEL Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Halep il merkezinde yaşları 9 ve 10 olan Afrinli iki kardeşi silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

TEL Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de Halep il merkezinde yaşları 9 ve 10 olan Afrinli iki kardeşi silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksut Mahallesi'nden 5 Haziran'da Afrin'in Cinderes beldesi doğumlu 9 yaşındaki İbrahim ve 10 yaşındaki Muhammed Şevki Yusuf adlı iki kardeşi kaçırdı.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, genelde kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

"10 yaşı altı çocuk kaçırma vakaları yoğun olmaya başladı"

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin son altı ayda 10 yaş atlı çocukları yoğun olarak kaçırmaya başladığını söyledi.

Çocukların erken yaşta kaçırılmasıyla okuldan, ailesinden ve toplumdan koparmanın amaçlandığını belirten Temmo, "Bu çocuklar Kandil Dağı'na götürülüyor. Erken yaşta ailesiyle bağları koparıldığı için de yeni ailesi terör örgütü oluyor. 10 yaşındaki kaçırma vakaları yoğun olmaya başladı. Bunu her zaman kınadık, kınıyoruz." dedi.

YPG/PKK, şubat sonunda Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden yaşları 14 ila 16 olan 4 çocuğu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 28 Mart'ta 14 yaşındaki bir çocuğu, mart sonunda Halep il merkezinde yaşları 16 ve 17 olan 2 kız çocuğu ve nisanda Halep'ten 4 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.

Çocukların "savaşçı" olarak kullanılması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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Kaynak: AA

Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı - Son Dakika
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