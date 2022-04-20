YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini yaktı - Son Dakika
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YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini yaktı

20.04.2022 12:13
YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini yaktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) bir ofisini basarak ateşe verdi.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) bir ofisini basarak ateşe verdi.

Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya bağlı bir grup, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriyenin (KDP-S) bürosunu bastı.

Teröristler, büroyu molotofkokteyliyle ateşe verdi.

Ofisteki bazı eşyaların yandığı ve yangının komşular tarafından söndürüldüğü ifade edildi.

Bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatıldı.

17 Aralık 2021'de de Derbasiye'de ENKS ofisini yakan YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül 2021 Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin 2 ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.

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Terör, Kürt, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini yaktı - Son Dakika


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