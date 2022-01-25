Üye Girişi
YPG/PKK ile DEAŞ'ın Haseke'de hapishane çevresindeki çatışmaları 6. gününe girdi - Son Dakika

YPG/PKK ile DEAŞ'ın Haseke'de hapishane çevresindeki çatışmaları 6. gününe girdi

25.01.2022 12:08
YPG/PKK ile DEAŞ'ın Haseke'de hapishane çevresindeki çatışmaları 6. gününe girdi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK ile hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları arasında aralıklarla süren çatışmalar 6. gününe girerken, DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırılarını şiddetlendirdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/ PKK ile hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları arasında aralıklarla süren çatışmalar 6. gününe girerken, DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri saldırılarını şiddetlendirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler ile DEAŞ'lılar arasında 20 Ocak'ta başlayan çatışmalar Sanayi Hapishanesi'nin yer aldığı Guveyran Mahallesi'nde sürüyor.

Çatışmalar 6. gününe girerken, YPG/PKK kuşattığı hapishanenin çevresine ilave terörist sevk etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri de gece geç saatlerde, hapishane çevresine saldırılarını şiddetlendirdi.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri de dün Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Ömer petrol sahasındaki üssünden Güveyran Mahallesi'ne çok sayıda Bradley tipi zırhlı araç gönderdi.

YPG/PKK ile çatışan DEAŞ üyeleri, halihazırda Guveyran Mahallesi'nde ele geçirdikleri Sanayi Hapishanesi'nin yanı sıra Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ve Teknik Enstitü binalarında varlık gösteriyor.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, çatışmalara sahne olan Haseke'de çoğu DEAŞ'lı olmak üzere alıkoyduğu en az 600 kişiyi Kamışlı ilçesine nakletti.

Çatışmaların bilançosu

Kaynaklar, çatışmalarda en az 30 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yayın organı Amak ise çatışmalarda en az 212 YPG/PKK'lı teröristin öldüğünü ileri sürdü.

Terör örgütü YPG/PKK ise çatışmalarda ölen teröristler hakkında sayı paylaşmazken, firar eden DEAŞ'lılardan 300'ünün teslim olduğunu iddia etti.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

YORUMLAR
500

Suriye, DEAŞ, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK ile DEAŞ'ın Haseke'de hapishane çevresindeki çatışmaları 6. gününe girdi - Son Dakika


İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz         
13:15
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:13 Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
12:06 O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: YPG/PKK ile DEAŞ'ın Haseke'de hapishane çevresindeki çatışmaları 6. gününe girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement