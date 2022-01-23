Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK ile işgalinde tuttuğu Haseke ilindeki hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ mensupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler ile DEAŞ'lılar arasındaki çatışmalar Sanayi Hapishanesinin yer aldığı Guveyran Mahallesi'nde sürüyor.

Çatışmalar 4. gününe girerken, gece geç saatlerde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağı, terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği Guveryan siloları ve Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ile Teknik Enstitüsü binalarına hava saldırısı düzenledi.

Koalisyon uçakları ayrıca Haseke semalarında "terör eylemlerini bize ihbar edin" yazılı broşürler dağıtırken, YPG/PKK'lı teröristler hoparlörlerle Sanayi Hapishanesini ele geçiren DEAŞ'lılara teslim olmaları için anons yaptı.

Öte yandan, dün, sağlık personeli ve askerlerin bulunduğu ABD güçlerine bağlı 3 kargo uçağı Haseke'nin kuzeydoğusunda Rumeylan askeri havaalanına iniş yaptı.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesine bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

Devam eden çatışmalarda en az 12 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü kaydedilmiş, ABD güçleri de bölgeye onlarca asker ve 7 tank sevk etmişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesinde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz hapishane şartları nedeniyle sık sık isyan çıkarıyor.