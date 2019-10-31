Son Dakika Haberleri: YPG/PKK ile Esed rejimi "birleşemedi"
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YPG/PKK ile Esed rejimi "birleşemedi"

1 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'nın rejimle birleşmesini isterken; örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

YPG/PKK ile Esed rejimi

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/ PKK'nın rejimle birleşmesini isterken; örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu.

Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulayn'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.

Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı, Beşşar Esed, Rusya, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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