Son Dakika Haberleri: YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma
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YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, Tel Rıfat'ın batısındaki Mare ilçesine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı.

YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, Tel Rıfat'ın batısındaki Mare ilçesine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı.

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Mare'ye sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden saldıran örgüt, ÖSO ile Mare'nin güneybatısındaki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinde ağır silahlarla çatıştı. ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürtürken, iki askeri yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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