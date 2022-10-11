YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Aynularab'da silahlı kadrosu için 4 çocuğu daha kaçırdı - Son Dakika
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YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Aynularab'da silahlı kadrosu için 4 çocuğu daha kaçırdı

11.10.2022 15:03
YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Aynularab'da silahlı kadrosu için 4 çocuğu daha kaçırdı

TEL Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinde 3'ü kardeş 4 çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

TEL Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinde 3'ü kardeş 4 çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

YPG/PKK'lı teröristler, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12,13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğunu Ş. N. M'yi kaçırdığını söyledi.

Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosu için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.

YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubu, 28 Eylül 2022 tarihinde kalp hastası kız çocuğu B.E.K'yi kaçırmıştı.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

YPG/PKK, 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

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