Son Dakika Haberleri: YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor

1 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerinde onlarca köydeki tarım arazilerinde yangın çıktı.

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor, System.String[]
Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçelerinde onlarca köydeki tarım arazilerinde yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aynularab ve Kamışlı'da çıkan yangınlarda on binlerce dönümlük tarım arazisi yandı.
AA'nın elde ettiği kayıtlarda, Kamışlı kırsalında yükselen dumanlar görüntülendi.
YPG/PKK'ya ait sözde yerel meclisler, yanan arazilere birkaç itfaiye aracı göndermekle yetindi.
YPG/PKK, son 3 haftadır Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.
Örgüt, Suriye'nin üçte birini işgalinde tutuyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:55 Kaynak: AA
PKK
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Nefes nefese kendilerini dışarı attılar Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar Yalova'da yıllardır devam eden "Bıçakçı Kostas" söylentisi kazı başlattı Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]