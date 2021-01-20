YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten Bab'a sokulmaya çalışılan bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
20.01.2021 00:45
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten kaçak yollarla terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Münbiç'ten kaçak yollarla terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusunda yer alan Hamran bölgesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce, şüphelenilen tırda yapılan aramalarda sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.
SMO kaynakları, uyuşturucu hapların, Esed rejimi bölgesinden Bab bölgesine gönderildiğini aktardı.
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