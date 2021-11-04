Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde abluka altında tutuğu Beşşar Esed rejimi unsurlarının giriş çıkışlarını serbest bıraktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 20-25 Nisan'da Esed rejimi ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışmaların yaşandığı Kamışlı ilçe merkezi, bu kez taraflar arasında yakınlaşmaya sahne oluyor.

YPG/PKK'lı teröristler, nisan ayında rejim güçleriyle çatışarak Tay Mahallesi'ni ele geçirerek rejime ait askeri ve güvenlik birimlerinin bulunduğu "Güvenlik Karesi" bölgesini abluka altına almak için "Kuvvetli" ve "Medine eş-Şebab" adında iki kontrol noktası kurmuştu.

YPG/PKK, kontrol noktaları sayesinde son 5 aydır abluka altında bulundurduğu Güvenlik Karesi'ne giriş çıkışları kontrolünde tutuyor.

Terör örgütü bugün itibarıyla söz konusu kontrol noktalarından rejim unsurlarının Güvenlik Karesi'ne giriş ve çıkışlarını serbest bıraktı. Ancak kontrol noktaları kaldırılmadı.

YPG/PKK'dan rejime "şartsız" diyalog çağrısı

Türk yetkilerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerektiğinde müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından YPG/PKK'nın Esed rejimiyle yakınlaşması hız kazandı.

YPG/PKK elebaşlarından Eldar Halil, dün Russia Today'in (RT) Arapça kanalına yaptığı açıklamada, Esed rejimiyle "şartsız" müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları esnasında da Esed rejimiyle yakınlaşmıştı.