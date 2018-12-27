Son Dakika Haberleri: Ypg/pkk Kampındaki Belçika Vatandaşları İçin Mahkemeden Karar

Ypg/pkk Kampındaki Belçika Vatandaşları İçin Mahkemeden Karar

1 saat önce

Belçika'da mahkeme, ülke vatandaşı 6 çocuk ve annelerinin, hükümet tarafından Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kamptan alınarak Belçika'ya geri getirilmesi yönünde karar aldı.

Ypg/pkk Kampındaki Belçika Vatandaşları İçin Mahkemeden Karar, System.String[]
Belçika'da mahkeme, ülke vatandaşı 6 çocuk ve annelerinin, hükümet tarafından Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki kamptan alınarak Belçika'ya geri getirilmesi yönünde karar aldı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Sulh Ceza Mahkemesi, Belçika vatandaşı Tatyana Wielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı kadınlar ile 6 çocuğunun YPG/PKK'nın kontrolündeki kampta yaşadığını tespit etti.

Mahkeme, DEAŞ militanlarıyla evli 2 kadın ve çocuklarının, hükümet tarafından Suriye'deki YPG/PKK terör örgütünün işgalindeki kamptan alınarak ülkelerine getirilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, hükümetin bu kararı 40 gün içinde yerine getirmemesi halinde, çocuk başına her gün için 5 bin avro, toplamda ise 1 milyon avroya kadar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Öte yandan, Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile konunun ele alınacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:36 Kaynak: AA

Belçika, PKK, Güncel
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