"YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
1 saat önce
-Dumanların yükselmesi Görgü tanığı: "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:21 Kaynak: AA
-Dumanların yükselmesi Görgü tanığı: "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi